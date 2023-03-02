



Полузащитник "Барселоны" показал фанатам соперника неприличный жест

Полузащитник "Барселоны" Гави показал болельщикам команды соперника неприличный жест.



Это произошло во время матча в рамках 23-го тура чемпионата Испании против "Альмерии".



В частности, фанаты соперника кричали в сторону Гави обидные комментарии, обвиняя испанца в тупости.



В ответ футболист решил красноречиво показать болельщикам все, что о них думает, подергав себя за мужское достоинство.



