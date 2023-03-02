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Полузащитник "Барселоны" показал фанатам соперника неприличный жест
02.03.2023 02:30 Алина Груднева

Полузащитник "Барселоны" показал фанатам соперника неприличный жест

Полузащитник "Барселоны" Гави показал болельщикам команды соперника неприличный жест.

Это произошло во время матча в рамках 23-го тура чемпионата Испании против "Альмерии".

В частности, фанаты соперника кричали в сторону Гави обидные комментарии, обвиняя испанца в тупости.

В ответ футболист решил красноречиво показать болельщикам все, что о них думает, подергав себя за мужское достоинство.

 

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