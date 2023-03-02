Полузащитник "Барселоны" показал фанатам соперника неприличный жест
Полузащитник "Барселоны" Гави показал болельщикам команды соперника неприличный жест.
Это произошло во время матча в рамках 23-го тура чемпионата Испании против "Альмерии".
В частности, фанаты соперника кричали в сторону Гави обидные комментарии, обвиняя испанца в тупости.
В ответ футболист решил красноречиво показать болельщикам все, что о них думает, подергав себя за мужское достоинство.
que isso gavi vai com calma meu filho kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/0MfiiK77ie— Pablo Gavi Brasil | Fan Account (@pablogavibr) March 1, 2023