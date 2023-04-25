



Полуфинал Лиги чемпионов: "Хапоэль Иерусалим" сыграет с испанским "Тенерифе"

После Жеребьевка "Финала четырех" баскетбольной Лиги чемпионов определила во вторник, что "Хапоэль Иерусалим" сыграет с "Тенерифе" в полуфинале, а принимающая сторона "Малага" и "Телеком Бонн" встретятся во втором матче за выход в суперфинал.



Полуфинальные матчи состоятся 12 мая, а финальный матч состоится через два дня в том же зале.



В прошлом сезоне "Хапоэль Холон" квалифицировался на турнир Лиги чемпионов, проходивший в Бильбао, и уступил в полуфинале тому же "Тенерифе", который в этом году встретится с "красными" чтобы удержать титул.

