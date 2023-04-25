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Полуфинал Лиги чемпионов: "Хапоэль Иерусалим" сыграет с испанским "Тенерифе"
25.04.2023 13:26 Евгения Маркова

Полуфинал Лиги чемпионов: "Хапоэль Иерусалим" сыграет с испанским "Тенерифе"

После Жеребьевка "Финала четырех" баскетбольной Лиги чемпионов определила во вторник, что "Хапоэль Иерусалим" сыграет с "Тенерифе" в полуфинале, а принимающая сторона "Малага" и "Телеком Бонн" встретятся во втором матче за выход в суперфинал.

Полуфинальные матчи состоятся 12 мая, а финальный матч состоится через два дня в том же зале. 

В прошлом сезоне "Хапоэль Холон" квалифицировался на турнир Лиги чемпионов, проходивший в Бильбао, и уступил в полуфинале тому же "Тенерифе", который в этом году встретится с "красными" чтобы удержать титул.
 

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