



Польша отменила ЧМ среди женщин на рапирах из-за решения FIE

Польша отменила чемпионат мира по фехтованию среди женщин, назначенный на 21-23 апреля в Познани, после того, как Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о повторном допуске российских и белорусских спортсменок, пока продолжается война в Украине, сообщила в среду польская федерация фехтования.



10 марта FIE разрешила фехтовальщикам из России и Беларуси вернуться к международным соревнованиям незадолго до начала парижских олимпийских отборочных игр 2024 года.



Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал разрешить россиянам и белорусам вернуться к международным соревнованиям в качестве нейтральных после их запрета в прошлом году после российского вторжения, которое Москва называет "специальной военной операцией".



Правительство Украины заявило, что ее спортсмены не будут допущены к участию в отборочных соревнованиях Олимпийских игр 2024 года в Париже, если им придется соревноваться с россиянами и беларусами.



Решение FIE побудило Федерацию фехтования Украины (NFFU) заявить, что она будет бойкотировать все соревнования, в которых участвуют россияне и белорусы, в то время как сотни фехтовальщиков публично выступили против решения FIE в открытом письме.



"Польская федерация (PZS) сообщает, что в связи с изменением FIE правил квалификации на Кубок мира по рапире среди женщин в Познани в отношении спортсменок и вспомогательного персонала, имеющих российские и белорусские паспорта, Правление PZS вынуждено отменить это соревнование", - говорится в сообщении.



В нем говорится, что причиной решения послужило присутствие этих спортсменов в сочетании с процессом проверки FIE любой поддержки войны, основанной на "неуказанных предпосылках".



"Есть риск того, что большое количество участников с российскими и белорусскими паспортами будет допущено в плохо контролируемом режиме", — говорится в сообщении.



«Польская ассоциация фехтовальщиков поддерживает Украинскую федерацию фехтования в ее усилиях по удалению из соревнований и мировой фехтовальной среды людей, поддерживающих жестокую войну в Украине и одобряющих режим Владимира Путина. Поэтому, как организатор чемпионата мира в Познани, федерация не могла смириться с такой ситуацией", - говорится в заявлении об отмене чемпионата.

