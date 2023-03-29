



Польша отказалась выполнять рекомендации МОК о допуске россиян к соревнованиям

Польша не будет придерживаться рекомендаций Международного олимпийского комитета о допуске россиян и белорусов к соревнованиям. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.



"Решение МОК о восстановлении российских спортсменов в соревнованиях - это скандал и предательство истинного духа спорта. Я поручил министру Камилю Бортничуку (министру спорта и туризма Польши - ред.) довести до сведения руководства МОК наше твердое несогласие. Мы сделаем все возможное, чтобы спорт оставался свободным от российского влияния", - подчеркнул глава польского правительства.



Напомним, вчера, 28 марта, МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить граждан России и Беларуси к соревнованиям. Позже глава МВД Германии Нэнси Фезер назвала такое решение пощечиной украинским спортсменам.