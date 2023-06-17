



Половина акций "Барселоны" может отойти катарским инвесторам

Футбольный клуб "Барселона" может продать половину акций катарцам, чтобы погасить огромные долги.



Об этом сообщает El Chiringuito.



По данным издания, президент "Барсы" Жоан Лапорта прощупывает все возможные варианты для привлечения инвесторов из-за рубежа, чтобы выйти из финансового кризиса.



Предполагается, что 49% акций могут приобрести инвесторы из Катара. На официальном уровне это пока что нигде не озвучивается, хотя для "сине-гранатовых" такой непопулярный шаг может в буквальном смысле стать спасательным кругом, поскольку кредиторам клуб должен порядка трех млрд евро.

