



Полиция задержала тренера ПСЖ

Полиция задержала тренера ПСЖ Кристофа Гальтье и его сына по подозрению в дискриминации.



Информацию об этом распространяет издание RMC Sport со ссылкой на прокурора.



Главного наставника парижан подозревают в дискриминации по расовому и религиозному признаку. Причиной послужило электронное письмо бывшего спортивного директора "Ниццы" Жюльена Фурнье.



В нем утверждалось, что в период работы Гальтье во французском клубе, тот позволил себе резкие высказывания в отношении мусульман и афроамериканцев.



В частности, он якобы говорил Фурнье, что в команде не может быть "так много чернокожих и мусульман".