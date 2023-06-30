Полиция задержала тренера ПСЖ
Полиция задержала тренера ПСЖ Кристофа Гальтье и его сына по подозрению в дискриминации.
Информацию об этом распространяет издание RMC Sport со ссылкой на прокурора.
Главного наставника парижан подозревают в дискриминации по расовому и религиозному признаку. Причиной послужило электронное письмо бывшего спортивного директора "Ниццы" Жюльена Фурнье.
В нем утверждалось, что в период работы Гальтье во французском клубе, тот позволил себе резкие высказывания в отношении мусульман и афроамериканцев.
В частности, он якобы говорил Фурнье, что в команде не может быть "так много чернокожих и мусульман".