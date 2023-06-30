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Полиция задержала тренера ПСЖ
30.06.2023 13:56 Алина Груднева

Полиция задержала тренера ПСЖ

Полиция задержала тренера ПСЖ Кристофа Гальтье и его сына по подозрению в дискриминации.

Информацию об этом распространяет издание RMC Sport со ссылкой на прокурора.

Главного наставника парижан подозревают в дискриминации по расовому и религиозному признаку. Причиной послужило электронное письмо бывшего спортивного директора "Ниццы" Жюльена Фурнье.

В нем утверждалось, что в период работы Гальтье во французском клубе, тот позволил себе резкие высказывания в отношении мусульман и афроамериканцев.

В частности, он якобы говорил Фурнье, что в команде не может быть "так много чернокожих и мусульман".

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