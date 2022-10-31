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Погба может пропустить ЧМ-2022 из-за новой травмы
31.10.2022 11:30 Алина Груднева

Погба может пропустить ЧМ-2022 из-за новой травмы

Не успел хавбек сборной Франции Поль Погба восстановиться в лазарете, как получил новую травму. 

 
По данным La Gazzetta dello Sport, звездный футболист только приступил к тренировках перед чемпионатом мира по футболу в Катаре.
 
Во время подготовки француз вновь травмировал ногу. По словам врачей, не произошло ничего серьезного, однако ему придется еще дней десять лечиться.
 
Он чувствует боль в бедре. Из-за новой травмы Погба может не попасть на ЧМ-2022.

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