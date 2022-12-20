



Подарок эмира Катара Месси



Чемпионат мира по футболу завершился и Лео Месси, великий капитан "альбиселесте" победно поднял Кубок Мира.



В свои 35 лет аргентинская звезда завоевал свой самый ценный титул, который он пытался выиграть на пяти чемпионатах мира. Изображение Месси с кубком войдет в историю футбола, но это изображение также будет выделяться, поскольку он одет в накидку, наброшенную на игрока. Эта одежда золотистого цвета с золотыми деталями, и Месси ее вручили Джанни Инфантино, президент ФИФА, и эмир Катара Тамим бин Хамад.



Этот образ запомнил весь мир благодаря накидке на Месси, и которая называется бешт. Ее носят министры и важные люди в Катаре. Кроме того, в это воскресенье был национальный день страны, в который отмечается память о том, что шейх Джасим Мухаммед бин Тани объединил все племена полуострова и начал строить основы государства. Поскольку это такой важный день в стране, весь Катар наряжается в свои лучшие одежды, а вечером в честь праздника даже проводится военный парад и фейерверк.

