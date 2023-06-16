



Под дулом пистолета: израильского футболиста ограбили прямо возле дома

В четверг, 16 июня, под дулом пистолета ограбили бывшего израильского футболиста Эдена Бен Басата, который в настоящее время является помощником тренера в "Хапоэль Хайфа".



Это произошло практически под дверью его дома.



Грабитель, скрывший свое лицо, подкрался к спортсмену и потребовал его часы. При этом, он наставил пистолет Басату на живот.



Экс-футболисту не осталось ничего, кроме как подчиниться преступнику. После этого, вор скрылся с места происшествия. Сам Бен Басат сразу же обратился в полицию.



"Я получил неприятный опыт. Я полностью доверяю работе полиции", - сказал потерпевший.