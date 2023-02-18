Победа! Раз Гершко завоевала золото на турнире Большого Шлема
Израильская дзюдоистка Раз Гершко завоевала золотую медаль на турнире Большого Шлема в Тель-Авиве в весовой категории до 78 кг.
В финале спортсменка одолела свою соперницу из Турции.
В общей сложности, Израиль завершает соревнования с четырьмя медалями в разных весовых категориях.
Накануне, 17 февраля, золото выиграл Саги Муки. Тамар Малка завоевала серебряную медаль, а Тимна Нельсон-Леви завоевала бронзу.
ג'ודו: רז הרשקו זכתה במדליית הזהב בגראנד סלאם תל אביב@lianwildau— כאן חדשות (@kann_news) February 18, 2023
(צילום: עודד קרני) pic.twitter.com/Aecwc8bAab