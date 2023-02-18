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Победа! Раз Гершко завоевала золото на турнире Большого Шлема
18.02.2023 19:30 Алина Груднева

Победа! Раз Гершко завоевала золото на турнире Большого Шлема

Израильская дзюдоистка Раз Гершко завоевала золотую медаль на турнире Большого Шлема в Тель-Авиве в весовой категории до 78 кг.

В финале спортсменка одолела свою соперницу из Турции.

В общей сложности, Израиль завершает соревнования с четырьмя медалями в разных весовых категориях.

Накануне, 17 февраля, золото выиграл Саги Муки. Тамар Малка завоевала серебряную медаль, а Тимна Нельсон-Леви завоевала бронзу.

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