



Победа! Раз Гершко завоевала золото на турнире Большого Шлема

Израильская дзюдоистка Раз Гершко завоевала золотую медаль на турнире Большого Шлема в Тель-Авиве в весовой категории до 78 кг.



В финале спортсменка одолела свою соперницу из Турции.



В общей сложности, Израиль завершает соревнования с четырьмя медалями в разных весовых категориях.



Накануне, 17 февраля, золото выиграл Саги Муки. Тамар Малка завоевала серебряную медаль, а Тимна Нельсон-Леви завоевала бронзу.