



Пловец Мартин Картаби установил израильский рекорд на ЧМ в Берлине

Кубок мира по плаванию открылся сегодня в Берлине тремя полными квалификационными этапами для израильской команды, в которых приняли участие Яаков Томаркин, Давид Герчик и Анастасия Гурбанко. Во время квалификационного заплыва Мартин Картаби установил израильский молодежный рекорд. Соревнования проходят в 25-метровых бассейнах и являются первыми в престижном туре.



Томаркин и Горбенко выложились на полную катушку в комплексном заплыве на 100 метров. Олимпийский финалист из "Маккаби Ашдод" квалифицировался на пятое место в турнирной сетке со временем 53,50 секунды, а чемпион мира из "Маккаби Кирьят-Бялик" занял шестое место со временем 59,73 секунды. Давид Герчик из "Маккаби Хайфа" завершил картину финала, заняв 7-е место на дистанции 200 м со временем 1:54,76 минуты.



Тот, кто обновил таблицу рекордов, — Мартин Картаби. 18-летний пловец из Po'al Dolphin Netanya впервые в своей карьере опустился с 22-секундного лимита на 50-метровке вольным стилем и установил рекорд 21,83 секунды, улучшив на три сотые достижение олимпийца Зива Клонтрова, зафиксированное 7 лет назад.



Картаби, поднявшийся на пятое место в рейтинге Израиля, финишировал на 19-м месте в общем зачете, после Мирона Харути, который показал 21,74 секунды и 16-е место.



В других заплывах Яаков Томаркин финишировал 11-м в 200-метровке на спине с результатом 1:55,52 минуты, Инбар Данцигер 23-м на той же дистанции с результатом 1:59,65 минуты, Анастасия Горбенко финишировала десятой в заплыве на 200 метров брассом с результатом 2:24,66 минуты, Дарья Головати показала результат 25,78 секунды на 50-метровке вольным стилем и 1:03,84 в индивидуальном комплексе на 100 метров (41-е и 39-е место соответственно) и Йоав Романо завершил квалификацию с результатом 3:52,65 минуты в заплыве на 400 метров вольным стилем и 33-м местом.

