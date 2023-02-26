



Первый трофей за 5 лет: “Манчестер Юнайтед” выиграл Кубок английской лиги



В Англии прошел финал Кубка лиги 2022-2023. В решающем матче на "Уэмбли" сошлись “Манчестер Юнайтед” и “Ньюкасл”.

Для "Ньюкасла" это был по-настоящему исторический финал. Клуб не выигрывал ни одного трофея за последние 67 лет, а в Кубке лиги команда только раз выходила в финал в 1976 году, когда триумфатором в итоге стал “Манчестер Сити”.



В преддверии финала “Ньюкасл” столкнулся с серьезной кадровой проблемой. В прошлой игре чемпионата красную карточку получил основной кипер Ник Поуп. Это сделало невозможным его участие в матче за Кубок лиги.



Второй же вратарь “Ньюкасла” Мартин Дубравка уже заиграл в турнире с другой командой (как раз “Манчестер Юнайтед”), поэтому не мог сыграть на "Уэмбли". Таким образом, шанс напомнить о себе получил экс-вратарь “Ливерпуля” Лорис Кариус.



Первый тайм команды провели при равной игре, но именно к перерыву решилась судьба финала. Манчестер Юнайтед чаще бил в створ ворот "Ньюкасла" и смог забить дважды. Сначала Казэмиро головой замкнул подачу Шоу.

Впоследствии после удара Решфорда в свои ворота мяч срезал Ботман. После перерыва “Ньюкасл” пытался переломить поединок, но все равно у “Манчестера” было больше ударов по воротам Кариуса. Немец выполнил семь сейвов, тогда как Де Хеа – всего один.



Победа со счетом 2:0 позволила “Манчестеру Юнайтед” выиграть первый трофей с 2017 года. Теперь на счету команды шесть побед в Кубке лиги. Больше только у “МанСити” – 8 и “Ливерпуля” – 9.