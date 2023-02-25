



Первый израильский спортсмен выступил в Индонезии с национальной символикой

Впервые в истории израильский спортсмен выступил на соревнованиях в Индонезии в форме с национальной символикой и с флагом страны, развевающимся рядом со своим именем.



Велосипедист Ротем Тана участвовал во втором этапе Кубка Наций, проходившем в столице страны Джакарте В гонке на выбываниее он занял девятое место в общем зачете, в то время как чемпион Японии Ая Хашимото выиграл золото.



"Это фантастическое выступление Ротема здесь, в Джакарте, — сказал тренер команды Стив Макьюэн, — 9-е место в заезде, Rotem показал высокие результаты против конкурентов самого высокого уровня".



Это первый случай, когда израильский спортсмен соревнуется с национальной символикой в ​​Индонезии. До сегодняшнего дня мусульманская страна, с которой у Израиля нет дипломатических отношений, наотрез отказывалась это допустить, и лишь недавно стрелок Сергей Рихтер отменил свою участие в чемпионате мира из-за этого.



Олимпийский бадминтонист Миша Зильберман был допущен на чемпионат мира 2015 года в Индонезии в последнюю минуту, но его игру не показали в прямой трансляции, а рядом с его именем в таблице результатов не было израильского флага. Кроме того, он играл на ужаленной боковой площадке.



В сборную Израиля по велоспорту на треке, выступающую в Индонезии, входят Ротем Тана, Михаил Яковлев и Влад Логинов. Это важное соревнование на пути к Олимпийским играм, поскольку оно является одним из девяти соревнований: три соревнования Кубка Наций в этом году, три соревнования в следующем году, чемпионат Европы. и чемпионат мира. Результаты этих соревнований будут определять рейтинг спортсменов для Олимпийских Игр 2024 года в Париже.

