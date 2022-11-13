



Перрейра победил Адесанью нокаутом и стал чемпионом мира UFC

Выиграв все 12 своих боев в среднем весе и защитив чемпионство 5 раз подряд, Исраэль Адесанья проиграл Алексу Перрейре нокаутом и уступил титул чемпиона мира. Поединок состоялся в субботу в Мэдисон-Сквер-Гарден, Нью-Йорк.

Bringing the belt back to Brazil! 🏆@AlexPereiraUFC exits the Octagon for the first time as a champion #UFC281 pic.twitter.com/s9g4zfScB3 — UFC (@ufc) November 13, 2022

Адесанья, один из легендарных бойцов, всего один раз проигравший за всю профессиональную карьеру в ММА, уступил первенство бразильскому бойцу Алексу Перрейре. Таким образом, чемпионский пояс вновь возвращается в Бразилию.В пятом раунде несколько ударов бразильца решили исход боя. По прошествии более чем трех лет Адесанья потерял титул, и новым чемпионом стал Перейра, который провел всего четыре боя в UFC.