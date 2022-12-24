



Перестаньте плакать: в Аргентине ответили на требование переиграть финал ЧМ

Аргентинские болельщики ответили на требование французских фанатов переиграть финал чемпионата мира.



Аргентинцы создали петицию, в которой призвали французов "перестать плакать", сообщает "Лента".



"С тех пор, как мы выиграли финал чемпионата мира, французы не переставали плакать, жаловаться и не признавать, что Аргентина - чемпион мира. Эта петиция о том, чтобы французы перестали плакать и приняли, что Месси - лучший в истории футбола, а Мбаппе ему как сынок", - говорится в тексте петиции.



Петицию подписали уже больше полумиллиона человек.