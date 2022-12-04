



Пеле в больнице: весь мир поддерживает легенду футбола

После новостей о госпитализации легендарный бразильский футболист Пеле получил сообщения поддержки со всего мира.



"Молитесь за короля", - написал известный футболист Килиан Мбаппе.



Выступая в субботу, капитан сборной Англии Гарри Кейн сказал: "Нам очень грустно слышать новости о его болезни, но мы желаем ему здоровья, не только мне, но и всей сборной Англии. Он вдохновляет, невероятный человек".



Бывший нападающий Германии, выигравший чемпионат мира, Юрген Клинсманн, сказал в интервью ВВС: "Пеле - просто замечательный человек. Выдающаяся личность мирового футбола. Мы можем просто молиться и надеяться на лучшее".



Поддержку Пеле выразили и в Катаре, где проходит Чемпионат мира по футболу. Там подсветили здание изображение Пеле с пожеланием ему выздоровления.



Ранее стало известно, что Пеле диагностировали респираторную инфекцию.