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"Отвлекает ото всего": Костомаров показал тренировки на протезах
04.07.2023 16:08 Алина Груднева

"Отвлекает ото всего": Костомаров показал тренировки на протезах

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает делиться видео со своих тренировок в рамках восстановления после протезирования.

Соответствующий ролик с закрытого аккаунта спортсмена опубликовал Telegram-канал "Super.ru".

В частности, Роман делает кардио и силовые упражнения, не забывает и о нагрузке на пресс, чтобы восстановить форму.

"Преодоление всего... Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни", - сказал Костомаров.

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