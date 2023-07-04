



"Отвлекает ото всего": Костомаров показал тренировки на протезах

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает делиться видео со своих тренировок в рамках восстановления после протезирования.



Соответствующий ролик с закрытого аккаунта спортсмена опубликовал Telegram-канал "Super.ru".



В частности, Роман делает кардио и силовые упражнения, не забывает и о нагрузке на пресс, чтобы восстановить форму.



"Преодоление всего... Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни", - сказал Костомаров.

