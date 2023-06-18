



Отчаянный фанат упал на колени перед Роналду – видео

Инцидент произошел во время матча отбора Евро-2024, в котором Португалия встречалась с Боснией и Герцеговиной. Выдержке Криштиану Роналду можно только позавидовать. На 57-й минуте поединок 3-го тура отбора Евро-2024 Португалия – Босния и Герцеговина пришлось остановить из-за выбежавшего на поле чудаковатого болельщика. Его целью был звездный португалец.



Назойливый фанат подбежал к Кришу и обнял его. Затем он упал на колени перед пятикратным обладателем "Золотого мяча". Однако этого оказалось мало назойливому болельщику. Он несколько раз поднял легенду мирового футбола, а затем продемонстрировал фирменное празднование португальца Siuuu. Когда стюарды наконец подбежали к болельщику, он изо всех сил бросился наутек.



Роналду с усмешкой отреагировал на все манипуляции фаната. Действительно, выдержке португальца можно только позавидовать.



Сборная Португалии уверенно победила Боснию и Герцеговину со счётом 3:0. Криштиану Роналду отыграл весь поединок в основном составе, но результативными действиями не отличился. Этот матч для капитана португальцев стал 198-м. На счету Криштиану 122 гола за сборную.