От ФИФА требуют определиться с позицией относительно России
Директор украинского футбольного клуба "Шахтер" Сергей Палкин раскритиковал ФИФА за отказ исключить российских спортсменов.
Соответствующее заявление он сделал в интервью BBC.
"Почему Россия до сих пор член ФИФА?! Никто не поднимает вопрос их исключения. Они разрушили все! Нашу страну, разрушили жизнь украинцев, и также разрушили наш украинский футбол", - сказал он.
По словам Палкина, ФИФА нужно занять какую-то одну позицию.
"В этой ситуации невозможно играть игру и не занимать позиции", - возмутился он.