



От ФИФА требуют определиться с позицией относительно России

Директор украинского футбольного клуба "Шахтер" Сергей Палкин раскритиковал ФИФА за отказ исключить российских спортсменов.

Соответствующее заявление он сделал в интервью BBC.

"Почему Россия до сих пор член ФИФА?! Никто не поднимает вопрос их исключения. Они разрушили все! Нашу страну, разрушили жизнь украинцев, и также разрушили наш украинский футбол", - сказал он.

По словам Палкина, ФИФА нужно занять какую-то одну позицию.

"В этой ситуации невозможно играть игру и не занимать позиции", - возмутился он.