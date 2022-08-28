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От ФИФА требуют определиться с позицией относительно России
28.08.2022 11:46 Алина Груднева

От ФИФА требуют определиться с позицией относительно России

Директор украинского футбольного клуба "Шахтер" Сергей Палкин раскритиковал ФИФА за отказ исключить российских спортсменов.

 
Соответствующее заявление он сделал в интервью BBC.
 
"Почему Россия до сих пор член ФИФА?! Никто не поднимает вопрос их исключения. Они разрушили все! Нашу страну, разрушили жизнь украинцев, и также разрушили наш украинский футбол", - сказал он.
 
По словам Палкина, ФИФА нужно занять какую-то одну позицию. 
 
"В этой ситуации невозможно играть игру и не занимать позиции", - возмутился он.

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