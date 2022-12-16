



Освобожденная из тюрьмы в РФ баскетболистка из США хочет вернуться в спорт

Американская баскетболистка Бриттани Грайнер, освобожденная на прошлой из тюрьмы в России в рамках сделки по обмену, намерена вернуться и играть в профессиональной лиге WNBA.

Об этом она написала в Instagram.

"Я с нетерпением жду возможности сказать "спасибо" всем тем, кто писал, следил и поддерживал меня. Так хорошо быть дома", - сказала спортсменка.

По словам Грайнер, веру и любовь, которую она получила за то время, которое провела в российской тюрьме, помогли ей прийти к выводу, что пора вернуться в большой спорт.

Баскетболистка, приехавшая в Россию в начале года, чтобы играть в местной лиге, была арестована в аэропорту Шереметьево после того, как в ее багаже ​​было обнаружено масло каннабиса.