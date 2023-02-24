



Организм был на грани: новые данные о здоровье Костомарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров остается в тяжелом состоянии.



По данным российских, он перенес сепсис, гангрену, ампутацию стоп и два инсульта.



Он получает много медикаментов. Врачи надеются на то, что что иммунная система спортсмена даст положительный отклик.



"Организм был на грани", якобы уточняет доктор медицинских наук Павел Воробьев.



Уточняется, что организм спортсмена "умирает потихоньку, но врачи не позволяют".



"Никаких препаратов нет, чтобы включить защиту", - цитируют прогнозы врача СМИ.