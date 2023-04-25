



Организаторы Уимблдона часть средств отдадут Украине

Часть заработанных на пропусках на травяной мэйджор 2023 года средств будут перечислены на нужны Украины. Об этом заявили организаторы Уимблдонского турнира на официальном YouTube-канале турнира. В частности, на помощь Украине будет отдан 1 фунт с каждого проданного билета на Уимблдон.



Украинские теннисисты, в свою очередь, могут рассчитывать на компенсации от организаторов. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета пообещал покрыть все расходы украинцев и одного члена команды теннисистов на весь травяной сезон. В этом году он придется на июнь-июль.



К примеру, в списке турниров ATP 500 и ATP 250 запланировали соревнования в Нидерландах, Германии, Испании и Великобритании.



Организаторы Уимблдона-2023 также анонсировали ряд ограничений для представителей РФ. Так, на турнире будет действовать полный запрет на российские и белорусские флаги, а также символы поддержки тамошних режимов. Кроме того, российское ТВ не сможет транслировать мэйджор, а медиа не получат аккредитацию.



Ранее Уимблдон разослал теннисистам из РФ и Беларуси список требований для участия в мэйджоре 2023 года. Они должны выступать под нейтральным флагом. Им также запрещено поддерживать вторжение РФ в Украину; теннисисты не должны получать выплаты от правительств, в том числе и спонсорские.

