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Определены составы групп Чемпионата мира по хоккею-2024
29.06.2023 18:43 Наталья Богинская

Определены составы групп Чемпионата мира по хоккею-2024

Международная федерация хоккея IIHF объявила состав групп на чемпионат мира 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году состоится с 10 по 26 мая в Чехии. Поединки пройдут в Праге и Остраве.

Составы групп:

  • Группа А (Прага): Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.
  • Группа В (Острава): США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.
Сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнире.

Чемпионом мира по хоккею в 2023 году стала сборная Канады, которая в финале победила Германию.

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