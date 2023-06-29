



Определены составы групп Чемпионата мира по хоккею-2024

Международная федерация хоккея IIHF объявила состав групп на чемпионат мира 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.



Чемпионат мира по хоккею в 2024 году состоится с 10 по 26 мая в Чехии. Поединки пройдут в Праге и Остраве.



Составы групп:

Группа А (Прага): Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.

Группа В (Острава): США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.

Сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнире.



Чемпионом мира по хоккею в 2023 году стала сборная Канады, которая в финале победила Германию.