



Определены финалисты Кубка Лиги наций: Решающий матч уже завтра

В воскресенье, 18 июня, определится новый обладатель трофея Лиги наций. В финале между собой сыграют сборные Хорватии и Испании, а сам матч обещает яркое зрелище для футбольных болельщиков.



19 голов забили эти сборные в трех последних матчах между собой. И не исключено, что в финале Лиги наций болельщики на стадионе в Роттердаме снова увидят "голевое безумие".



В полуфинале Лиги наций Испания сумела одолеть Италию, забив победный гол на 88-й минуте. И второй раз подряд вышла в финал Лиги наций – в 2021 году Испания уступила Франции. Хорваты же в полуфинале одолели хозяев турнира – сборную Нидерландов. Правда, сам матч показался довольно сложным для них – на 90+6 минуте они пропустили гол, который перевел игру в овертайм. Но уже там хорваты еще дважды забили и победили.



Для хорватов финал Лиги наций будет достаточно принципиальным. Ведь для них это возможность завоевать первый трофей в истории сборной. Испанцы же могут похвастаться как званием чемпиона мира, так и тремя победами на чемпионатах Европы.



Финал Лиги наций Хорватия – Испания состоится в воскресенье, 18 июня. Начало в 21:45.