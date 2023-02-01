



Олимпийский комитет Азии разрешил участие российским и белорусским спортсменам

ОСА сообщил 45 странам об участии в азиатских Олимпийских играх России и Беларуси. Поскольку никаких обсуждений со странами со стороны ОСА не было, это вызвало ряд вопросов у участников соревнований.



Олимпийский комитет Азии заявил, что в соревнованиях примут участие 500 спортсменов из обеих стран. Но ни один представитель России и Беларуси не сможет выиграть какую-либо медаль соревнований. Также комитет пообещал обеспечить азиатским спортсменам отсутствие затруднений при квалификации на Олимпийские игры-2024 в Париже.



Такое решение ОСА вызвало ряд вопросов со стороны участников соревнований. Они видят много проблем в таком приглашении.



“Поскольку участвуют российские и белорусские спортсмены, проведение плей-офф на Азиатских играх может создать определенные проблемы. Мы спросим ОСА, как он будет разрешать эти ситуации, а также в каких видах спорта российские и белорусские спортсмены будут соревноваться на Азиатских играх”, – заявил представитель Корейского спортивного комитета.