



Олимпийский чемпион неудачно приземлился после прыжка с трамплина – видео

В Словении проходит Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Во время одной из тренировок по прыжкам с трамплина произошло жуткое падение. Олимпийский чемпион 2022 года Петер Превц неудачно приземлился после пробного прыжка.



Во время взлета в воздух у звездного словенца отстегнулась лыжа в самой высокой точке прыжка. В результате Превц неконтролируемо полетел вниз, жестко приземлился на спину и пролетел по инерции до конца склона.



😨 Terrible chute de Peter Prevc à Planica. Le slovène, trahi par ses fixations.🤞🏼#ChaletClub #Planica2023 pic.twitter.com/9NHSRK84IY — Guillaume di Grazia (@GDiGrazia) March 1, 2023

Как пишут местные СМИ, Петера сразу доставили в Литей. Серьезных повреждений, угрожающих его жизни, нет.Отметим, что словенец - олимпийский чемпион 2022 года, а также серебряный и бронзовый призер Олимпиады-2014. Кроме того, Превц завоевал золотые медали на чемпионатах мира по полету на лыжах в 2016 и 2022 годах.