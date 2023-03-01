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Олимпийский чемпион неудачно приземлился после прыжка с трамплина – видео
01.03.2023 22:59 Наталья Богинская

Олимпийский чемпион неудачно приземлился после прыжка с трамплина – видео

В Словении проходит Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Во время одной из тренировок по прыжкам с трамплина произошло жуткое падение. Олимпийский чемпион 2022 года Петер Превц неудачно приземлился после пробного прыжка.

Во время взлета в воздух у звездного словенца отстегнулась лыжа в самой высокой точке прыжка. В результате Превц неконтролируемо полетел вниз, жестко приземлился на спину и пролетел по инерции до конца склона.
 

Как пишут местные СМИ, Петера сразу доставили в Литей. Серьезных повреждений, угрожающих его жизни, нет.

Отметим, что словенец - олимпийский чемпион 2022 года, а также серебряный и бронзовый призер Олимпиады-2014. Кроме того, Превц завоевал золотые медали на чемпионатах мира по полету на лыжах в 2016 и 2022 годах.
 

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