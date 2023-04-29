



Огромный контейнер рухнул на машину экс-игрока "Хапоэль Холон"

Огромный контейнера упал с грузовика прямо на машину бывшего игрока "Хапоэль Холон" Брайанта Данстона.



Центровой "Анадолу Эфес" чудом выжил в аварии.



Американский и армянский баскетболист ехал на своей машине в Стамбуле, когда внезапно ехавший рядом с ним грузовик врезался в мост. Контейнер, который перевозило транспортное средство, упал на машину Данстона.



К счастью, спортсмен выжил. Когда прибыли медики, он был в полном сознании. После оказания ему первой помощи, его доставили в больницу.



Уточняется, что он получил травмы конечностей. Врачи не уточняют, насколько они серьезные.

