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Новости » Спорт
соломон
11.07.2023 15:22 Алина Груднева

Официально: Соломон переходит в "Тоттенхэм"

Звезда сборной Израиля по футболу и донецкого "Шахтера" Манор Соломон официально подписал контракт с "Тоттенхэмом" на пять лет - до 2028 года.

Ожидается, что за сезон, играя за "шпоры", футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Контракт Соломана, которому в этом месяце исполнится 24 года, с дончанами был рассчитан до конца 2023 года. В ФИФА разрешили футболисту бесплатно покинуть "Шахтер" летом на фоне войны в Украине.
 

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