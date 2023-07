Официально: Соломон переходит в "Тоттенхэм"

Звезда сборной Израиля по футболу и донецкого "Шахтера" Манор Соломон официально подписал контракт с "Тоттенхэмом" на пять лет - до 2028 года.



Ожидается, что за сезон, играя за "шпоры", футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона фунтов стерлингов.



Контракт Соломана, которому в этом месяце исполнится 24 года, с дончанами был рассчитан до конца 2023 года. В ФИФА разрешили футболисту бесплатно покинуть "Шахтер" летом на фоне войны в Украине.



We are delighted to announce the signing of Manor Solomon 🤍