



"Обнять перед смертью": учительница Месси оставила трогательное послание

Учительница Лионеля Месси Моника Домина опубликовала трогательное послание своему ученику.

По данным Ole, это произошло незадолго до финала чемпионата мира по футболу, который состоялся в Катаре 18 ноября.

"Привет, Месси. Благодарю Бога за то, что я – твой учитель. Спасибо тебе за то, что ты – мой ученик. Благодарю тебя за то, что ты такой, какой ты есть. Никогда не меняйся. Ты – простой, скромный, отличный, простой человек, друг. Спасибо, что позволил мне почувствовать гордость – быть частью твоей жизни", - сказала учительница

Она попросила прощения за ее требования на уроках и поблагодарила за то, что футболист подарил большое счастье в эти сложные времена неудач, потому что он знал, как привести свою команду туда, где она она есть сейчас.

"Благодарю тебя за твою славу. Я хотела бы обнять тебя, чтобы проснуться от этого сна, что я была твоим учителем. Ты уже сделал нас счастливыми. Удачи. Мы любим тебя. Я научила Месси читать и писать. Просто прогуливаясь по его району здесь, в Росарио, я бы очень хотела его увидеть. Надеюсь, мое письмо дойдет до Месси. Я хочу увидеть его, потому что у меня есть проблемы с сердцем, перед смертью я хотела бы обнять Месси", – отметила она.

По словам женщины, ее двоюродный брат всегда звонит ей, когда футболист приезжает в Росарио.

"Он спрашивает, хочу ли я подойти к двери дома, чтобы поздороваться, но мне стыдно. Но теперь, если он приедет, я пойду к нему и надеюсь, что Месси сможет выйти, чтобы поздороваться со мной", – подчеркнула она