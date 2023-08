Обнадеживающие новости для ПСЖ: вратаря выписали из больницы спустя 82 дня

Вратарь футбольного клуба ПСЖ Серхио Рико выписан из больницы спустя 82 дня после того, как получил тяжелую черепно-мозговую травму.



Голкипер парижан упал с лошади во время частного отпуска в Испании, ударившись головой и получив копытом в шею.



Из-за травмы его жизнь была в опасности. Рико был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его даже вводили в медикаментозную кому. Многие спортивные эксперты успели поставить крест на его карьере из-за травмы.



Несмотря на неутешительные прогнозы, 18 августа появилась обнадеживающая новость для ПСЖ. Состояние звездного голкипера продолжает стабилизироваться. Первые месяцы реабилитации футболист проведет дома, а дальше все будет зависеть от предписаний врачей.

Best news of the day. PSG goalkeeper Sergio Rico is being released today from hospital — in 30 minutes, 82 days after the incident. 🇪🇸@sergiorico25 ❤️💪🏻 pic.twitter.com/b021WfwXQn