



Новый контракт в Саудовской Аравии: сколько получит Роналду

Нападающий Криштиану Роналду планирует подписать двухлетний контракт с “Аль-Насром”. Он будет получать 70 миллионов евро в год, сообщает CBS Sports.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Саудовской Аравии 37-летний футболист будет зарабатывать 200 миллионов евро в год. Однако президент “Аль-Насра” Мусли аль-Муаммар опроверг эти слухи.



26 декабря стало известно, что клуб из Саудовской Аравии запланировал медосмотр для португальца.



В ноябре форвард расторг контракт с “Манчестер Юнайтед” после скандального интервью и на данный момент находится в статусе свободного агента.