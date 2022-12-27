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Новый контракт в Саудовской Аравии: сколько получит Роналду
27.12.2022 21:10 Наталья Богинская

Новый контракт в Саудовской Аравии: сколько получит Роналду

Нападающий Криштиану Роналду планирует подписать двухлетний контракт с “Аль-Насром”. Он будет получать 70 миллионов евро в год, сообщает CBS Sports.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Саудовской Аравии 37-летний футболист будет зарабатывать 200 миллионов евро в год. Однако президент “Аль-Насра” Мусли аль-Муаммар опроверг эти слухи.

26 декабря стало известно, что клуб из Саудовской Аравии запланировал медосмотр для португальца.

В ноябре форвард расторг контракт с “Манчестер Юнайтед” после скандального интервью и на данный момент находится в статусе свободного агента.

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