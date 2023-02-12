



Новые данные о состоянии Костомарова: все еще приводят в сознание

Медики по-прежнему помогают прийти в себя российскому олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову после ампутации.



По данным НТВ, об этом сообщил конькобежец, двукратный призер Олимпийских игр Иван Скобрев.



По его словам, Костомаров занимается лечебной физкультурой со специалистом.



"Толком говорить не может. Губами шевелит, пытается вставать, ворочается немножко", - сообщил он.



По словам Скобрева, к Костомарову в больницу каждый день приходит его жена Оксана Домнина. В настоящее время решается вопрос о создании фонда помощи фигуристу.



Напомним, что Костомарову ампутировали стопы, под угрозой также оказались руки. 12 февраля стало известно о том, что он не может говорить и сильно похудел.

