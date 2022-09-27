



Новак Джокович выступит в паре с израильским легендарным игроком Йони Эрлихом

Сербский теннисист Новак Джокович примет участие в турнире Tel Aviv Watergen Open 2022 в топ-16, где сыграет с победителем предстоящего матча между бразильцем Тьяго Монтейро и испанцем Пабло Андухаром.



В парном турнире Джокович выступит с великим израильским парным игроком Йони Эрлихом, победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде 2008 года.



Для Эрлиха этот турнир будет еще более особенным, так как он станет последним, завершив одну из величайших теннисных карьер израильского игрока. В возрасте 45 лет Эрлиху предстоит последний матч, который от сыграет с одним из величайших теннисистов в истории.



Это не первый раз, когда сербская звезда тенниса выступает с Эрлихом. Вместе они выиграли единственный титул Джоковича в парном разряде в 2010 году на чемпионате Королевского клуба.



Джокович посетил Израиль в начале своей карьеры, когда он возглавил сборную Сербии по теннису, которая обыграла Израиль в Кубке Дэвиса в 2006 году. С тех пор он стал одним из самых успешных теннисистов всех времен, выиграв 21 турнир Большого шлема и второе место в истории.



Недавно он принял участие в Кубке Лейвера в Лондоне, где выступал за сборную Европы, сыграв в парном разряде с шотландским теннисистом Энди Мюрреем. К паре в сборной Европы присоединились испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер, сыгравшие последнюю игру в своей карьере на турнире.



В этом году Джокович пропустил два турнира Большого шлема из-за отказа сделать прививку от COVID-19.

