



Новак Джокович установил рекорд по количеству выигранных турниров Большого шлема

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира "Ролан Гаррос", обыграв в финале норвежца Каспера Рууда. Таким образом, Джокович выиграл 23-й турнир Большого шлема в одиночном разряде, поставив мировой рекорд для мужского тенниса.



Джокович обыграл Рууда в трех сетах со счетом 7:6 (1), 6:3, 7:5.



Сербский теннисист трижды побеждал на играх "Роллан Гаррос", трижды – на Открытом чемпионате США, семь раз становился победителем Уимблдона и 10 раз – Открытого чемпионата Австралии.



Предыдущий рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема принадлежал испанцу Рафаэлю Надалю, побеждавшему 22 раза.

