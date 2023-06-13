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Новак Джокович установил рекорд по количеству выигранных турниров Большого шлема
13.06.2023 05:38 Ирина Демьянова

Новак Джокович установил рекорд по количеству выигранных турниров Большого шлема

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира "Ролан Гаррос", обыграв в финале норвежца Каспера Рууда. Таким образом, Джокович выиграл 23-й турнир Большого шлема в одиночном разряде, поставив мировой рекорд для мужского тенниса.

Джокович обыграл Рууда в трех сетах со счетом 7:6 (1), 6:3, 7:5.

Сербский теннисист трижды побеждал на играх "Роллан Гаррос", трижды – на Открытом чемпионате США, семь раз становился победителем Уимблдона и 10 раз – Открытого чемпионата Австралии.

Предыдущий рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема принадлежал испанцу Рафаэлю Надалю, побеждавшему 22 раза.
 




 

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