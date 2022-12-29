



Номер Месси в отеле станет музеем

Номер звездного футболиста Лионеля Месси в отеле в Катаре превратят в музей.



Об этом сообщает Goal со ссылкой на информагентство QNA.



Уточняется, что из номера в отеле хотят сделать мини-музей для студентов и других фанатов. Речь идет о комнате, которую Месси делил с Агуэро в Катаре в конце чемпионата мира в Катаре.



"Комната игрока национальной сборной Аргентины Лионеля Месси останется без изменений и будет доступна только для посетителей, а не для проживания. Вещи Лео станут наследием для студентов и будущих поколений, а также свидетелем больших достижений Месси во время чемпионата мира", – сказано в заявлении.

