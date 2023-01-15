



Нокаутер ММА "Хищник" потерял чемпионский пояс и покинул UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну решил покинуть организацию. Бойцу предложили очень выгодный контракт, однако он не согласился на предложенные условия.



Президент UFC Дана Уайт объяснил решение Фрэнсиса Нганну покинуть организацию. По мнению Уайта, у "Хищника" были причины покинуть промоушен и отказаться от защиты чемпионского титула.



У Нганну была сложная травма, из-за которой он не сумел вовремя подготовиться к титульному бою. Но у UFC не было возможности затягивать с поединком за чемпионское звание.



"У него только что была операция на колене. Он не прошел тренировочный лагерь. Нганну не знает, что будет с его коленом, он не молодеет. Мы не можем тормозить, пытаясь договориться с этим парнем. Он думает, что он имеет большие возможности за пределами UFC с соперниками уровнем ниже", – сказал Уайт.



Президент UFC считает, что Нганну решил заработать деньги на более слабых промоушенах, где нет сильных соперников.

За вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе сразятся Джон Джонс и Сирил Ган. Их поединок состоится 4 марта.