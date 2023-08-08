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Нидерланды запретили военным участвовать в спортивных соревнованиях с россиянами
08.08.2023 21:16 Ирина Демьянова

Нидерланды запретили военным участвовать в спортивных соревнованиях с россиянами

Нидерландские спортсмены не будут участвовать в спортивных соревнованиях, где присутствуют россияне или белорусы.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает  NL Times.

"Учитывая незаконную войну России против Украины и участие в ней Белоруссии, Министерство обороны считает нежелательным, чтобы нидерландские солдаты сталкивались с солдатами из России и Беларуси на спортивных мероприятиях", - отметила глава Минобороны.

По ее словам, при принятии такого решения ведомство учитывало, что спорт является важным средством пропаганды для россиян.

Также Оллонгрен добавила, что военным Нидерландов советуют "не искать контактов" с российскими или белорусскими солдатами на международных мероприятиях.

 

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