



Нидерланды запретили военным участвовать в спортивных соревнованиях с россиянами

Нидерландские спортсмены не будут участвовать в спортивных соревнованиях, где присутствуют россияне или белорусы.



Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает NL Times.



"Учитывая незаконную войну России против Украины и участие в ней Белоруссии, Министерство обороны считает нежелательным, чтобы нидерландские солдаты сталкивались с солдатами из России и Беларуси на спортивных мероприятиях", - отметила глава Минобороны.



По ее словам, при принятии такого решения ведомство учитывало, что спорт является важным средством пропаганды для россиян.



Также Оллонгрен добавила, что военным Нидерландов советуют "не искать контактов" с российскими или белорусскими солдатами на международных мероприятиях.



