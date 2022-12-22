



Невероятный контракт Роналду с Саудией

Криштиану Роналду “находится на грани подписания крупной сделки на 175 миллионов фунтов стерлингов в год с “Аль-Наср” и Саудовской Аравией”, по сообщениям испанских СМИ.



Ожидается, что соглашение будет действовать в течение семи лет. При этом португальская суперзвезда будет играть в течение 2,5 лет, прежде чем он станет амбассадором команды, и его оплата со временем будет увеличиваться.



37-летний Роналду ищет новый клуб с тех пор, как его уволили из “Манчестер Юнайтед” после громкого интервью перед чемпионатом мира.