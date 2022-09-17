Невероятно: американский фигурист вошел в историю фигурного катания
Американец Илья Малинин вошел в историю фигурного катания, выполнив самый сложный из прыжков.
17-летний спортсмен стал первым, кто выполнил четверной аксель на соревнованиях.
"Это было действительно хорошо", — сказал Малинин.
Четверной аксель - это самый сложный из прыжков, который ранее еще никем не выполнялся на соревнованиях. Для его выполнения требуется дополнительный полуоборот.
Малинин рассказал, что начал работать над этой техникой только в марте или апреле. На это его вдохновил японский фигурист Юдзуру Ханю.
OH. MY. QUAD. 😲— Team USA (@TeamUSA) September 15, 2022
17-year-old Ilia Malinin just landed the first quad Axel in history!
🎥: @USFigureSkating pic.twitter.com/HHjFcd3JhE