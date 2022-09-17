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Невероятно: американский фигурист вошел в историю фигурного катания
17.09.2022 08:18 Алина Груднева

Невероятно: американский фигурист вошел в историю фигурного катания

Американец Илья Малинин вошел в историю фигурного катания, выполнив самый сложный из прыжков.

 
17-летний спортсмен стал первым, кто выполнил четверной аксель на соревнованиях.
 
"Это было действительно хорошо", — сказал Малинин. 
 
Четверной аксель - это самый сложный из прыжков, который ранее еще никем не выполнялся на соревнованиях. Для его выполнения требуется дополнительный полуоборот. 
 
Малинин рассказал, что начал работать над этой техникой только в марте или апреле. На это его вдохновил японский фигурист Юдзуру Ханю.

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