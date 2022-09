Невероятно: американский фигурист вошел в историю фигурного катания

Американец Илья Малинин вошел в историю фигурного катания, выполнив самый сложный из прыжков.

17-летний спортсмен стал первым, кто выполнил четверной аксель на соревнованиях.

"Это было действительно хорошо", — сказал Малинин.

Четверной аксель - это самый сложный из прыжков, который ранее еще никем не выполнялся на соревнованиях. Для его выполнения требуется дополнительный полуоборот.

Малинин рассказал, что начал работать над этой техникой только в марте или апреле. На это его вдохновил японский фигурист Юдзуру Ханю.

