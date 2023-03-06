



Несмотря на пожар в штаб-квартире футбольного клуба “Хапоэль”, матч состоялся





На прошлой неделе “Хапоэль Тель-Авив” был продан американской группе инвесторов после десятилетия неудовлетворительных результатов в чемпионате.



Инцидент произошел всего за несколько часов до того, как “Хапоэль Тель-Авив” должен был начать матч против “Бейтар Иерусалим” в рамках Премьер-лиги. Хотя официальные лица “Хапоэля” просили лигу отложить соревнование, игра прошла в соответствии с графиком, и “Бейтар” предложил помощь своему противнику в проведении игрового дня.



“Призываем болельщиков обеих команд уважать друг друга и игроков”, – говорится в заявлении лиги.



Министр культуры и спорта Мики Зоар присутствовал на поединке в воскресенье вечером на стадионе “Тедди”.

“Мы не потерпим насилия в спорте ни в какой форме. Мы должны усилить меры безопасности в сегодняшней игре”, – сказал Зоар.



“Хапоэль” обыграл “Бейтар” со счетом 3:1