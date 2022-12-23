



Несмотря на хаос: власти Аргентины защищают парад после победы на ЧМ

Правительство Аргентины выступило в защиту масштабного парада, проведенного в честь возвращения домой победителей Чемпионата мира по футболу, несмотря на то, что мероприятие было внезапно прервано из-за организационного хаоса.



Об этом сообщает Associated Press.



"Цель состояла в том, чтобы защитить игроков - не потому, что они должны были пострадать, а потому, что все могло помочь, когда так много людей пытались приблизиться к ним", - заявил министр безопасности Анибал Фернандес.



Министр заявил, что предупреждал, что использовать автобус для перевозки футболистов было ошибкой.



Президент Аргентины Альберто Фернандес, в свою очередь, защитил парад: "Если вы видите счастье, которое было на улицах, цель была достигнута".



Напомним, что в хаосе на праздновании победы на ЧМ-2022 погиб 24-летний мужчина, 5-летний ребенок получил ранение в голову. По меньшей мере 30 человек обратились за медицинской помощью с различными травмами.