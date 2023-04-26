



Непревзойденный: Имя Пеле хотят добавить в словарь португальского языка

Имя “Пеле” планируют добавить в качестве синонима для таких слов как “величие”, “непревзойденный” и “уникальный”.



“Все знают и уважают лучшего бразильца всех времен. Теперь пора почтить Пеле, увековечив короля статьей в словаре”, – говорится в заявлении “Фонда Пеле” в соцсетях.



Активисты запустили страницу сбора подписей, где все желающие могут поддержать инициативу.



Легендарный игрок, которого называли "Королем", впервые сыграл на Чемпионате мира 1958 года в Швеции - в 17 лет. Тогда он стал самым молодым футболистом турнира. Товарищи по команде вынесли его с поля на плечах после того, как он забил два победных для Бразилии гола.



Пеле был профессиональным футболистом с 1956 по 1977 год. Трижды становился чемпионом мира. FIFA признала его самым лучшим футболистом ХХ века.

В 1967 году участники гражданской войны в Нигерии согласились на кратковременное прекращение огня, чтобы Пеле мог сыграть матч в стране. В 1997 году королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари. Когда Пеле посетил Вашингтон, чтобы помочь популяризировать игру в Соединенных Штатах, президент США первым протянул ему руку.



После того, как Пеле прекратил играть в футбол, он являлся министром спорта Бразилии, бизнесменом и послом ЮНЕСКО и ООН.