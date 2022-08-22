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Немецкий спортивный судья сравнил дебош фанатов с войной в Украине | Фото: НФС
22.08.2022 00:16 Алина Груднева

Немецкий спортивный судья сравнил дебош фанатов с войной в Украине

Глава спортивного суда Немецкой футбольного союза Штефан Оберхольц извинился за скандальное сравнение действий фанатов с войной в Украине.

 
Об этом сказано на официальном сайте НФС.
 
Речь идет о слушаниях дела в отношении фанатов Ганзы, из-за действий которых в апреле на матче Росток-Санкт-Паули пострадали люди. Ультрас тогда использовали пиротехнику, подставив клуб на штраф в 50 тысяч евро.
 
"Действия этих фанатов напоминают кадры, которые мы видим в Украине", - сказал судья Оберхольц.
 
Гендиректор Ганзы потребовал от него извинений за такое сравнение "с агрессивной войной и тысячами смертей".
 
Спустя время Оберхольц все же извинился и перед гендиректором Ганзы, и перед всеми.
 
"Когда пиротехника стреляла в толпу, мне это действительно выглядело похожим на кадры из новостей об Украине. Впрочем, я признаю, что плохо подобрал слова, такие сравнения были неуместными. Прошу прощения", – сказал он.

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