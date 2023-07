Некрасивый поступок Роналду возмутил фанатов

Звездный капитан саудовского клуба "Ан-Наср" Криштиану Роналду попал в некрасивую ситуацию во время матча против "Аль-Шабаб".



Португалец вышел на замену на 62-й минуте, не забив ни одного гола, и даже не отдав ассист.



Свое разочарование Роналду перенес на оператора. Футболист подошел к бровке, чтобы попить воды и поговорить с персоналом своего клуба. Заметив возле себя оператора, Криш облил его водой, чтобы тот отошел.



Этот момент был заснят на видео с трибуны. В сети тут же раскритиковали Роналду за грубый поступок. "Что это за поведение? Бедолага просто пытался заработать на жизнь, выполняя свою работу. Никогда не видел такого наглого спортсмена", - написали в сети.



After the match, Ronaldo verbally abused the camera man, threw drink at him. What kind of behavior is this? The poor camera man just trying to earn a living doing his job.



Never seen such an arrogant athlete.



