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Неймар возвращается в "Барселону", — СМИ
11.08.2023 20:35 Ирина Демьянова

Неймар возвращается в "Барселону", — СМИ

Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар вернется в испанскую Барселону, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, Неймар подпишет с "Барселоной" контракт на два сезона с возможностью продления еще на один.

Зарплата бразильца в испанском клубе составит 13 млн евро.

Для завершения трансфера Неймару остается договориться о прекращении сотрудничества с ПСЖ.

Неймар выступал за "Барселону" в течение 2013−2017 годов, после чего перешел в ПСЖ за 222 млн евро.

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