



Неймар возвращается в "Барселону", — СМИ

Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар вернется в испанскую Барселону, сообщает El Chiringuito.



По информации источника, Неймар подпишет с "Барселоной" контракт на два сезона с возможностью продления еще на один.



Зарплата бразильца в испанском клубе составит 13 млн евро.



Для завершения трансфера Неймару остается договориться о прекращении сотрудничества с ПСЖ.



Неймар выступал за "Барселону" в течение 2013−2017 годов, после чего перешел в ПСЖ за 222 млн евро.