



Неймар решил поставить выступления за сборную Бразилии на паузу

Звездный форвард Неймар решил взять паузу в выступлениях за сборную Бразилии после ее вылета из чемпионата мира по футболу в Катаре.

Об этом сообщает L’Equipe со ссылкой на источник.

Уточняется, что знаменитый футболист берет передышку на некоторое время, однако планирует вернуться в сборную к важным поединкам.

Бразилия вылетела из ЧМ-2022, сыграв с Хорватией со счетом 1:1. Футболисты эмоционально восприняли поражение. Криштиану Роналду расплакался, когда покидал поле, а Неймар сказал, что на знает, продолжит ли выступать за свою сборную.