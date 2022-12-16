Неймар решил поставить выступления за сборную Бразилии на паузу
Звездный форвард Неймар решил взять паузу в выступлениях за сборную Бразилии после ее вылета из чемпионата мира по футболу в Катаре.
Об этом сообщает L’Equipe со ссылкой на источник.
Уточняется, что знаменитый футболист берет передышку на некоторое время, однако планирует вернуться в сборную к важным поединкам.
Бразилия вылетела из ЧМ-2022, сыграв с Хорватией со счетом 1:1. Футболисты эмоционально восприняли поражение. Криштиану Роналду расплакался, когда покидал поле, а Неймар сказал, что на знает, продолжит ли выступать за свою сборную.