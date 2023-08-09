



Неизвестный летающий объект: Во Владивостоке мощные взрывы в районе базы ВМФ

Ночью 9 августа в районе базы ВМФ в российском Владивостоке раздались взрывы. В ФСБ запретили местным жителям рассказывать о случившемся. Об этом сообщило издание независимых российских журналистов Astra. В пресс-службе Восточного военного округа заявили, что в городе “прошла учения на корвете “Громкий”.



Ночью в местных пабликах появились сообщения, где жители рассказали, что слышали взрывы, после чего вызвали полицию, пожарных и ФСБ.

Местный политик Максим Чихунов сообщил, что российские спецслужбы приказали молчать о “взрывных” событиях, а также указал на сильный неприятный запах, появившийся после инцидента.



“Утром приезжали сотрудники ФСБ, опрашивали нас. Соседке сказали никому не говорить о случившемся. Мы фото пытались сделать, но у нас там деревья и ничего не видно было. Ну и поздно уже мы проснулись от этого взрыва. После запах был сильный, будто пластмасса горит, и все”, – отметил Чихунов.



Еще один житель Владивостока заметил в районе Луговой неизвестный летающий объект, долгое время находившийся в зоне видимости.

