



Недоразумение: игрока "Маккаби Хайфа" арестовали возле стадиона

Полузащитник "Маккаби Хайфа" Махмуд Джабер был арестован полицией после того, как попытался остановиться на стоянке возле стадиона "Сами Офер" на своем автомобиле.

Об этом сообщает Israel Hayom.

В течение последних нескольких месяцев игрок был травмирован.

Джабера вытащили из машины и надели на него наручники из-за того, что он пытался попасть на парковку для игроков.

По итогам расследования этого недоразумения выяснилось, что он действительно является активным футболистом "Маккаби Хайфа". Его отпустили, позволив пройти на стадион.