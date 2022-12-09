



Не выдержали позора: Испания уволила главного тренера после проигрыша на ЧМ-2022

Королевская испанская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с Луисом Энрике и его тренерским штабом.



В официальном сообщении указано, что "спортивное управление передало президенту отчет, в котором определено, что для испанской футбольной команды следует начать новый проект с целью продолжения роста, достигнутого в последние годы благодаря работе, проделанной Луисом Энрике". Однако заниматься этим будет другой тренерский штаб.



Луис Энрике возглавил сборную Испании в июле 2018 года. И с этого времени команда дважды играла в финальной части Лиги наций. А на Евро-2020 дошла до полуфинала.



На чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Испании стартовала с разгромной победы над Коста-Рикой 7:0. После этого сыграла вничью с Германией 1:1. А в последнем туре проиграла Японии 1:2.



В 1/8 финала испанцам пришлось играть против сборной Марокко. Основное и дополнительное время этого матча закончилось без забитых голов, поэтому победителя пары определяли в серии пенальти. Испанцы не забили все три первых удара и вылетели из ЧМ-2022.