



Не при этой власти: Саудия не позволит Израилю транслировать футбольные матчи

Саудовская Аравия отказалась предоставить израильскому телевидению права на трансляцию своей футбольной лиги, пока премьер-министр Биньямин Нетаниягу остается у власти, сообщает "12 канал".



Пойдя на огромные расходы, саудовская лига теперь может похвастаться одними из лучших мировых звезд футбола, такими как Роналду и Неймар.



Но неоднократные просьбы Израиля о приобретении прав на вещание были отклонены, говорится в сообщении.



"Мы исключаем возможность трансляции Саудовской лиги в Израиле. Мы разрешим продажу эфира Ирану и Северной Корее, но не какой-либо израильской медиакомпании. Они уже не раз подавали запрос, и мы отказали, даже тем, кто вещает на арабском языке", — цитирует "12 канал" источник, близкий к монарху.



Источник сообщил, что причиной отказа являются премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его жесткое правительство.



"Когда Нетаниягу уйдет, мы даже позволим израильским евреям и арабам играть в Саудовской Аравии, но с экстремистским правительством Нетаниягу — нет и нет", — подчеркнул источник.



Комментарии прозвучали, несмотря на усилия США по посредничеству в заключении соглашении о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

